Austria: Strache ancora nei guai, perquisita la sua casa

La casa di Heinz-Christian Strache, ex vice cancelliere austriaco, è stata perquisita lunedì dalla polizia, nel quadro di un’indagine per corruzione. Oltre all’abitazione dell’ex leader del partito di estrema destra Fpö, già coinvolto nel cosiddetto Ibiza-gate, sono state perquisite anche le case di altre cinque persone, tra le quali Peter Sidlo, nominato in primavera nel consiglio di amministrazione di Casinos Austria, la più importante società di gioco d’azzardo del Paese.

Secondo la procura di Vienna, come spiega un portavoce, in cambio della nomina di Sidlo nel cda di Casinos Austria, il partito di estrema destra avrebbe promesso a una società di gioco d’azzardo internazionale, di modificare la legge che regolamenta le licenze per l’uso delle slot machine fuori dai casinò.

Nel famoso video da Ibiza che incastrava Strache – e che avrebbe portato alle sue dimissioni da vice-cancelliere e alla fine del governo di Sebastian Kurz – si parlava infatti anche di questa nomina e delle licenze di gioco. Frasi che inizialmente eran sfuggite ai più, concentrati più che altro sul tentativo di corruzione da parte di Strache di una presunta miliardaria russa in campagna elettorale.