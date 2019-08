Isole Eolie, il meglio di Panarea e Stromboli (VIDEO)

Le Isole Eolie rappresentano da sempre un punto di ritrovo per turisti e non solo, specialmente nel periodo estivo dove la stagione lavorativa risulta essere molto intensa per via dei numerosi turisti che vengono a rilassarsi e allo stesso tempo a voler conoscere con curiosità la storia e le origini di questi splendidi luoghi.

Oggi abbiamo deciso di concentrarci su Panarea e Stromboli. Per quanto riguarda la prima, essa risulta essere la più cara dal punto di vista economico, ma anche la più antica dal punto di vista storico, non a caso Panarea ha iniziato ad avere un maggiore successo a livello turistico a partire dagli anni 70, fino ad arrivare ad oggi, con l’isola che normalmente vanta circa 200 abitanti, ma che in estate viene letteralmente sommersa dall’afflusso di visitatori.

Spostandoci su Stromboli non possiamo che rimanere catturati dalle sue mitiche spiagge nere e dalla particolarità di un luogo, che nonostante la sua semplicità riesce ad essere da sempre una delle attrattive maggiori delle Isole Eolie, non a caso a detta di molti, Stromboli risulta essere l’isola più bella dal punto di vista naturalistico. Tuttavia le parole non possono mai rendere giustizia come le immagini stesse e proprio per questo motivo abbiamo preparato un VIDEO dedicato a queste splendide isole. Buona visione.