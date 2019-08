Beatles: i 50 anni di Abbey Road

Uscito il 26 Settembre del 1969, è considerato uno dei maggiori successi della band. Fu il loro disco più venduto, rimanendo in classifica per 17 settimane consecutive. L’album prese il nome dalla strada in cui avevano sede gli studi di registrazione della Emy Recordings, presso i quali i Beatles avevano appena finito di registrare. Ed è proprio nella stessa strada che la band scattò la storica foto di copertina, in cui vediamo John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison attraversare le famose strisce pedonali.

Per festeggiare la ricorrenza, il 27 Settembre usciranno delle riedizioni speciali dell’album: la Super Deluxe Box, la Deluxe Vinyl Box e la Deluxe 2CD. Queste conterranno i 17 brani originali con un nuovo mix, e altre 23 tracce che comprendono sessioni di registrazione e demo, molte delle quali inedite.

La Super Deluxe box conterrà, oltre alle tracce musicali, anche un libro di 100 pagine. Racconterà i giorni precedenti alla registrazione dell’album, e saranno presenti annotazioni riguardanti le sessioni, la copertina e le prime reazioni del pubblico. Si potranno trovare, alcune foto rare/inedite, appunti di testo, partiture, calendari delle sessioni e corrispondenze tra i componenti dei Beatles. La versione Deluxe Vinyl Box conterrà le tracce musicali in tre vinili, racchiusi in una busta che riprodurrà nei minimi dettagli l’immagine originale. La Deluxe 2CD infine, avrà al suo interno, divise in 2 CD, le tracce musicali descritte in precedenza e un opuscolo di 40 pagine che riprenderà in forma ridotta il libro contenuto nella Super Deluxe Box.

Paul McCartney afferma che con queste riedizioni potremo ammirare tutta la magia di Abbey Road. Anche noi di Radio Music Free siamo sicuri che sarà un bellissimo viaggio attraverso un disco che ha fatto la storia della musica e non solo.