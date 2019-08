E’ online FlipbookPDF.net il servizio Gratuito per creare Pubblicazioni Digitali sfogliabili

Condividere e divulgare i propri cataloghi o riviste o manuali in formato PDF non è sempre facile. Con FlipbookPDF è adesso possibile rendere quei PDF sfogliabili direttamente online e in maniera totalmente gratuita.

FlipbookPDF.net è un nuovo servizio sviluppato da Globosoft SRL che consente di convertire qualsiasi documento PDF in un file sfogliabile online.

Si tratta di un servizio disponibile anche in versione totalmente gratuito e che in pochi secondi è in grado di trasformare i tuoi PDF in pubblicazioni digitali pronti da condividere online. Il risultato della conversione sarà un documento sfogliabile come se il lettore si trovasse davanti ad un giornare o una rivista cartacea.

Il funzionamento è davvero banale: basta accedere al sito web www.flipbookpdf.net, cliccare sul pulsante “Sfoglia” e selezionare il PDF dal proprio computer. Poi, cliccando su “Converti”, inizierà la fase di conversione e pubblicazione del tuo file PDF.

Al termine del processo di conversione otterrai un link del tuo file sfogliabile che potrai subito condividere tramite qualsiasi social network. Riceverai anche un link per accedere all’area “Admin” dove potrai personalizzare il documento cambiando ad esempio lo sfondo, il formato (A4, A5, quadrato) oppure inserendo un tuo logo.