Milazzo, splendido show di Paolo Ruffini in Marina Garibaldi (VIDEO)

Una serata all’insegna del divertimento quella andata in scena ieri in Marina Garibaldi, con Paolo Ruffini mattatore indiscusso. Uno show che ha coinvolto in modo attivo il pubblico, spesso protagonista delle gag del comico toscano, che con il suo entusiasmo è riuscito a trasmettere una miscela di emozioni in grado di trasportare la gente corsa in massa a seguire l’evento.

C’è stato spazio per tutti all’interno dello show di Paolo Ruffini, dalle signore sedute in prima fila con la sedia, fino ad arrivare ai residenti che hanno assistito allo spettacolo dalle proprie abitazioni, per concludere con bambini e signori scelti a caso tra il pubblico, dove l’ex presentatore di Colorado ha creato al momento dei finti Queen, che ha fatto successivamente esibire. Questo e tanto altro negli highlights dello spettacolo andato in scena ieri sera in quel di Milazzo.