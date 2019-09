Google Maps per Android, migliora l’integrazione con Street View

Street View è una delle funzionalità migliori di Google Maps. Permette di scendere al livello della strada e “perlustrare” la zona che si deve andare a visitare. Utilizzare Street View dalla versione desktop di Maps è estremamente semplice e intuitivo. Purtroppo non si può dire lo stesso della versione mobile. L’app di Google Maps, sia nella versione Android sia iOS, supporta Street View, ma ne rende complicato l’utilizzo. Per questo motivo gli sviluppatori sono intervenuti per risolvere la questione.

Dalla versione 10.23.4 di Google Maps è stata inserita una nuova funzionalità nel tab “Esplora” che permette di accedere a Street View in pochi e semplici passaggi. Per il momento la nuova funzione è disponibile solo su Android, ma non è escluso che nelle prossime settimane venga rilasciata anche per iOS. Grazie alla nuova sezione presente all’interno di “Esplora” è possible controllare quali sono le strade coperte da Street View e cliccando sullo schermo comparirà immediatamente il riquadro con la visuale a livello della strada.

Come utilizzare la nuova funzione di Street View per Google Maps

L’obiettivo degli sviluppatori di Google è rendere sempre più semplice l’accesso a Street View dall’applicazione. La nuova funzionalità introdotta va proprio in questa direzione. Per utilizzarla bisogna accedere a Google Maps e premere sull’icona presente sotto la propria immagine. Si tratta del tab Esplora che permette di cambiare la tipologia di mappa visualizzata. Ora Google ha aggiunto un nuovo livello dedicato appositamente a Street View.

Cliccandoci vengono mostrate tutte le zone coperte dal servizio e premendo su una strada si apre in automatico la visuale di Street View. In questo modo attivare Street View è semplice e immediato.

Quando verrà rilasciata la nuova funzione

Per gli utenti Android è già disponibile: bisogna aggiornare l’app di Google Maps alla versione 10.23.4. Su iOS dovrebbe arrivare prossimamente.