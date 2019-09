Uragano Dorian arriva negli Stati Uniti, si aggrava bilancio a Bahamas

È arrivato negli Stati Uniti, nella serata di giovedi l’uragano Dorian.L’area colpita sono gli stati della Carolina del nord e soprattutto del sud: nella fascia costiera – che al sud era stata evacuata già da giorni – intere città sono allagate, mentre un enorme blackout ha colpito le città di Berkeley, Dorchester e la capitale Charleston, lasciando al buio oltre 300mila persone.

Il pericolo ora sono i tornado, che già hanno colpito in entrambi gli stati: al sud, due enormi trombe d’aria hanno spazzato le località i di Myrtle Beach e Little River.

E intanto alle Bahamas la conta delle vittime è salita a 30, mentre la catena degli aiuti internazionali stenta a raggiungere le decine di migliaia di persone ancora intrappolate tra le isole Abaco e Grand Bahamas.

Cinquemila persone risultano ancora disperse nella zona, e le ricerche si annunciano particolarmente difficili dal momento che molte aree sono quasi totalmente sommerse dall’acqua.

Secondo le Nazioni Unite, almeno 70mila persone – tra le Abaco e a Grand Bahamas – necessitano di aiuti umanitari urgenti. Gli aiuti arrivano dalla capitale Nassau dove i rifornimenti continuano ad accumularsi all’aeroporto, un’area del quale è stata inoltre allestita per la sistemazione degli sfollati.

“Raggiungere le aree devastate non sarà facile” spiega l’inviato AP Philip Clowther. “Ci sono tre modi di raggiungere la zona: in barca, in aereo o in elicottero.Ma nella zona colpita c’è un solo porto ancora funzionante dove gli aiuti possano essere possano sbarcare e una pista d’atterraggio che per ora sta ricevendo aiuti molto limitati”.

Le evacuazioni sono state eseguite in elicottero dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Secondo Clowther, tra i cooperanti umanitari a Nassau la frustrazione è ormai palpabile “perché cibo acqua e medicine restano ancora bloccati a terra”. “Si tratta del peggior uragano che abbia mai colpito le Bahamas – conclude il giornalista – e la conta dei morti è probabilmente destinata a salire”