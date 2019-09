“Sei mesi e ti spari…”: post shock di un giornalista Rai allʼindirizzo di Salvini

E’ bufera per un post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con destinatario l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Ti sei impiccato da solo, e questo è evidente – si legge sulla pagina Fb del giornalista in un commento del 4 settembre -. Io ne sono felice. Vabbè, si era capito. Ora perderai almeno il 20, 25 per cento dei consensi che ti accreditano i sondaggi, lo sai? E che fai? Non hai un lavoro, non sai fare niente, non hai un seggio da parlamentare europeo, hai perso il posto da ministro, certo stai in parlamento. Con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari nemico mio”. Fabio Sanfilippo ha persino tirato in ballo la figlia di Salvini: “Avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. Salvini ha così replicato. “Mi dà fastidio il post su Facebook di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti?”

Alle parole di Salvini ha fatto seguito l’azione della Lega che ha annunciato iniziative in commissione di Vigilanza. La Rai, tramite una nota, ha fatto sapere di aver “avviato un procedimento disciplinare urgente nei confronti del giornalista di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo. L’azienda – spiega Viale Mazzini – considera gravissime le affermazioni fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook. All’inizio della settimana prossima la Rai emanerà una disposizione sull’uso dei social da parte dei propri dipendenti”.