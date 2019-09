Isole Baleari, la cattedrale di Maiorca in tutto il suo splendido stile gotico (VIDEO)

Quando arrivi a Maiorca, per mare o con l’aereo, la Cattedrale p la prima a darti il benvenuto. La sua costruzione è iniziata intorno al 1306 per iniziativa del re Jaume II di Maiorca ed è stata terminata nel 1601 dal vescovo di Maiorca Joan Vic i Manrique.

Da quel momento non è cresciuta all’esterno ma all’interno. E’ stata eretta su una scogliera. La muraglia e l’autostrada la allontanarono di qualche metro dal mare, sebbene il Parco del Mare la avvicinò nuovamente all’acqua dell’origine.

L’edificio è di “mares”, pietra calcare di Maiorca. Le forme e i colori di questa pietra suscitano l’interesse delle persone semplici e degli artisti. I poeti la vedono come “un’imbarcazione in pietra, incagliata vicino al mare, un aereo in pietra, un organo o un “Te Deum in pietra”.