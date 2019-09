Isole Baleari,le spiagge più belle di Maiorca (VIDEO)

Non ci sono parole per descrivere certi luoghi. Maiorca è l’isola che risulta catturare gli interessi in numerosi ambiti di passione e in questo senso natura, mare e cultura sono le tre componenti che più riguardano quella che è la più grande delle Isole Baleari.

In questo video vengono mostrate alcune delle spiagge più belle di Maiorca, un luogo che può sorprendere i visitatori anche nei suoi angolini più oscuri o meno conosciuti. Basta noleggiare una macchina, iniziare ad esplorare e capirete subito come ci sarebbe solamente bisogno di guardare il paesaggio per impressionarsi già da prima di aver raggiunto la meta scelta con il vostro navigatore.

Le spiagge scelte in questo caso sono state Cala Domingos, Es Trenc, Cala Murada, Cala Anguila, Cala de Los Moros, S’Arenal e Mondragò. Buona visione.