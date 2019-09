La mappa degli scioperi per il clima in tutto il mondo

Mentre i leader mondiali si preparano a summit delle Nazioni Unite a New York sul clima, in calendario settimana prossima, milioni di persone in tutto il mondo scendono in strada per chiedere azioni rapide e concrete per combattere il cambiamento climatico.

Questa mappa, creata da un team di giornalisti spagnoli, mostra i quasi 1.800 eventi che si terranno il 20 e 27 settembre in tutto il pianeta. Un migliaio sono previsti nella sola Europa.