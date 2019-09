Libri da leggere nel 2019: fatti ispirare per stampare il tuo libro da solo

Durante l’esplosione dell’era digitale, la stampa personalizzata continua ad essere molto utile. Per esempio crea una nuova strada a tutti gli aspiranti scrittori che non hanno trovato riscontro presso l’editoria classica. Stampare un libro non è più un investimento impossibile. Molto del suo costo dipende molto da alcune scelte qualitative sulla carta e sulla rilegatura ma le possibilità sono alla portata di tutti

Se hai un romanzo nel cassetto da troppi anni e quest’opportunità ti affascina, ti guidiamo nelle scelte chiave e ti suggeriamo anche i libri da leggere nel 2019 per avere la giusta ispirazione per la tua opera.

L’EDITING

A prescindere dalla bellezza della storia che stai proponendo, errori di battitura o grammaticali infastidiscono il lettore. Se stai pensando di stampare libri da solo, probabilmente sarai tu da editor di te stesso. Ecco perché ti suggeriamo di:

1)controllare che lo scritto abbia flusso e coerenza;

2)prevedere revisioni quando qualcosa sulla grammatica non fila;

3)raddrizzare gli errori di battitura.

LA COPERTINA

Alcuni recenti studi di Psicologia Cognitiva hanno dimostrato che la decisione di acquistare un libro passa anche dall’impatto che ha la copertina. Per funzionare la sua grafica è bene impostarla in modo che possa:

1)attirare l’attenzione delle persone distratte;

2)spingere il lettore ad informarsi di più sul contenuto;

3)farsi condividere sui social;

4)saltare all’occhio rispetto ad altri titoli.

LA QUALITÀ DELLA CARTA

Parte del fascino dei libri sta nella sensazione sensoriale della carta. Toccarne uno emozione. Ecco perché scegliere quale carta usare nei libri può aiutarti a vendere di più. Non solo. Valuta anche:

1)rilegature speciali cucite in filorefe;

2)copertine in grammatura 350 plastificate;

3)pagine interne in carta riciclata.

LA COMMUNITY

La possibilità di stampare un QR Code sul libro significa poter portare i lettori su una pagina web dove creare una comunità. Cosa dare a questi “avventori”? I contenuti multimediali che si possono dare sono:

1)videointerviste;

2)copertine alternative da scaricare;

3)informazioni sui prossimi appuntamenti;

4)link diretti a shop online;

5)contenuti extra (pagine tagliate del libro, futuri spunti, ecc.)

I LIBRI DA LEGGERE NEL 2019

Adesso che hai le regole base per stampare un libro, cerca di scrivere qualcosa che funzioni. Se sei a corto di idee o, semplicemente, vorresti confrontare il tuo talento con quel che offre il mercato, ecco la situazione attuale. Questi sono i titoli più amati quest’anno.

1 – I LEONI DI SICILIA

Leoni di SiciliaSecondo la rivista Marie Claire:

Storie d’amore, di sogni, tradimenti e fatica in un romanzo che vibra di vita. Un romanzo italiano in classifica dei più letti dall’uscita, in pubblicazione in tutto il mondo. Le appassionanti vicende di una famiglia siciliana da leggenda, i Florio, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana. Una saga familiare da leggere assolutamente.

L’ESTATE DELL’INNOCENZA

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno:

Con questo libro Clara Sánchez sembra presentarci una conchiglia: se lo avvicini all’orecchio, senti dentro una storia grande, come il mare. Dalla scrittrice spagnola più letta in Italia, autrice del Profumo delle foglie di limone, un nuovo romanzo ambientato d’estate sulla Costa Brava. La storia di una famiglia e di donne tenaci, che non si rassegnano al solo ruolo di mogli e madri.

SANGUE SPORCO

Secondo la critica Valeria Parrella:

Una bella penna, potente, femminile, un esordio importante. Un libro in cui l’amicizia tra le protagoniste (nella dura periferia di Roma) ricorda L’amica geniale di Elena Ferrante, con le atmosfere di Acciaio, di Silvia Avallone. Il primo romanzo, intenso e potente, di una nuova scrittrice italiana da leggere.

MICROCINICI

Secondo Mangialibri:

Un buon esordio per il giovane autore romano, che lascia ben sperare per il suo futuro artistico. 30 mini racconti per un’innovazione stilistica che ha creato “il Netflix della narrativa” ad opera del cantautore Bussoletti. Il ritorno al successo della fruizione breve che ben si sposa a questi tempi rapidi grazie ad una scrittura notevole.

LE POSIZIONI DELL’AMORE

Secondo la rapper e deejay La Pina:

Tutto quello che la Vale non può dire in radio lo ha detto in questo libro. Una commedia ironica e romantica per cuori leggeri e bollenti spiriti, il primo romanzo scritto da La Vale, voce radiofonica, co-autrice di Pinocchio su Radio Deejay, uno dei programmi più amati e longevi della Radio italiana.

Ora che sai quali sono i libri da leggere nel 2019 e come stampare il tuo, datti da fare. Da questa pagina potrai vedere tutte le nostre opzioni sulla stampa di libri.