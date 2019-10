Battaglia legale di Harry e Meghan contro la stampa scandalistica

Il principe contro lo squalo. Harry e Meghan son pronti a una battaglia legale contro il tabloid di Rupert Murdoch, The Sun, e il Daily Mirror. Secondo la coppia ducale, i cronisti dei signori degli scandali, hanno fatto ricorso ai soliti sortilegi invisi alla legge del Regno, come intercettazioni della messaggeria telefonica e intrusione epistolare, vedi lettura indebita di una missiva in pergamena digitale tra la duchessina e l’anziano padre residente nel Nuovo mondo, gli stati uniti d’america. Una portavoce del Newsgroup Newspapers, editore del Sun, ha confermato la causa iniziata da Harry. Ma il principe preparerebbe una seconda causa contro il Mirror Group Newspaper. No comment da parte di questo secondo gruppo editoriale. Harry e Meghan hanno parlato apertamente di atteggiamento bullizzante da parte di certa stampa isolana.