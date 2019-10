Listeriosi in Olanda per la carne contaminata

Paesi Bassi in allerta a causa di alcuni casi di listeriosi che si sono verificati nel Nordeuropa. Il batterio ha causato la morte di tre persone e un aborto spontaneo in Olanda. Un decesso anche oltreconfine, in Germania. L’agente patogeno avrebbe contaminato delle derrate di carne in tranci. La società olandese Offerman ha ritirato, a scopo preacauzionale, ben 300 tonnellate di confezioni. Anche il Belgio tiene sotto osservazione certi tipi di carne, con scadenza fino al 13 ottobre, in vendita nei supermercati. Nella maggior parte dei casi la listeriosi si risolve con una gastroenterite, mentre per i soggetti immuno depressi può rappresentare una forma patologica più complessa.