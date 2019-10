USA-Corea del Nord: a Stoccolma riprendono le trattative sul nucleare

Al via in Svezia il nuovo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord per discutere della questione degli armamenti nucleari.

I rappresentanti dei due Paesi sono a Stoccolma, per l’esattezza sulla blindatissima isola di Lidingo, dove sono giunte le automobili che trasportavano il Rappresentante statunitense per la Corea del Nord, Stephen Biegun, ed il diplomatico nordcoreano, Kim Myong Gil.

L’atmosfera non è delle più rilassate, specie dopo le dichiarazioni dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale a stelle e strisce, John Bolton, per il quale Pyongyang non ha davvero scelto di rinunciare al proprio arsenale, nonostante il dialogo sulla denuclearizzazione intrapreso con gli Stati Uniti.

Si tratta del secondo tentativo da parte di Washington e Pyongyang di affrontare quest’anno il tema legato al nucleare, che fa seguito ai colloqui in Vietnam, non andati a buon fine.

I leader si sono poi rivisti, accordandosi su una ripresa delle trattative: secondo diversi analisti, comunque, ci sono possibilità crescenti che i due Paesi raggiungano un accordo, dopo mesi di stallo e tensione.