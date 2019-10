Londra – Malore per Matteo Salvini mentre si stava recando ai funerali di Stato di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego i 2 poliziotti uccisi. E’ stato trasportato in ospedale a Monfalcone per accertamenti. Il leader della Lega era sbarcato all’aeroporto di Ronchi.

Un primo responso dei sanitari parla di una sospetta colica renale. Non si tratta, dunque, di qualcosa di grave, tanto che il leader della Lega starebbe già per essere dimesso.

Salvini avrebbe anche ringraziato i medici di Monfalcone e si sarebbe detto dispiaciuto di non poter essere presente all’ultimo addio ai due poliziotti.