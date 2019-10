Siria, completato il ritiro dei curdi da Ras al-Ayn

Come parte dell’accordo per sospendere le operazioni militari con la Turchia con la mediazione americana, oggi abbiamo evacuato dalla città di Ras al Ayn tutti i combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf). Non abbiamo più combattenti in città”. Lo ha riferito il comandante curdo Kino Gabriel, secondo quanto riferito dal portavoce delle Sdf, Mustafa Bali.

As part of the agreement to pause militaty operations with Turkey with American mediaition.

Today, we have evacuated the city of Ras Al-Ain from all SDF fighters. We don’t have any more fighters in the city.

Kino Gabriel

SDF Spokesperson

20/October/2019

— Mustafa Bali (@mustefabali) October 20, 2019