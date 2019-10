Oslo: ruba un’ambulanza e travolge i passanti, cinque feriti

A Oslo un uomo armato ha rubato un’ambulanza e ha seminato il terrore in un’area residenziale della capitale norvegese, investendo almeno cinque persone, tra cui due gemelli di sette mesi in un passeggino, prima di essere fermato dalla polizia.

Il furto dell’ambulanza è avvenuto in un ospedale. Stando alla ricostruzione del portavoce della struttura è stato decisivo l’intervento di un’altra delle ambulanze dell’ospedale, che si è scontrata contro il veicolo rubato, costringendolo a fermarsi. Subito dopo è arrivata la polizia, che ha aperto il fuoco contro l’ambulanza rubata.

La polizia ha confermato di avere arrestato l’uomo: ha circa 30 anni e non ha riportato ferite gravi. I due gemelli, assieme alla donna che era con loro, sono stati portati in ospedale: uno sarebbe rimasto leggermente ferito, mentre dell’altro non si conoscono ancora le condizioni. Gli altri feriti sono due anziani.

Stando ai media locali la polizia sarebbe sulle tracce di un altro uomo che potrebbe essere coinvolto nell’attacco. La notizia non è stata confermata dalle autorità, che al momento non stanno trattando il caso come un attacco terroristico.