Brexit: faccia a faccia in tv tra Johnson e Corbyn

I due nemici sono d’accordo: si sfideranno in un faccia a faccia televisivo il 19 novembre.Il leader dei laburisti Jeremy Corbyn ha gettato il guanto e il premier britannico Boris Johnson lo ha raccolto dando cosi il via alla campagna elettorale per il voto anticipato del 12 dicembre.

Per Corbyn non c’è alcun dubbio: si tratta di scegliere tra i privilegi di pochi, protetti da Johnson, e un governo laburista che stia dalla parte dei piu’ deboli.

This is a once in a generation election. So it’s welcome that Boris Johnson has accepted our challenge of a head to head TV debate.

The choice could not be clearer: Boris Johnson’s Conservatives protecting the privileged few or a Labour government on the side of the many. https://t.co/HStZHUb9jf

