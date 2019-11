Hong Kong: rissa in un shopping center per motivi politici

Tragedia sfiorata

Sono in tutto tre gli arresti e cinque le persone ferite dopo una lite per motivi politici in un centro commerciale a Hong Kong. Un uomo ha accoltellato quattro persone ed è stato poi picchiato con violenza dalla folla prima di essere arrestato.

Stando alla ricostruzione l’accoltellatore che parlava mandarino, la lingua predominante in Cina, avrebbe litigato con le vittime per motivi politici prima di estrarre un coltello dallo zaino e aggredirle.

Tra i feriti anche il consigliere locale Andrew Chiu Ka-yin, a cui è stato tagliato un orecchio.Gli altri tre feriti sono due donne ed un uomo.

Le manifestazioni non si placano

Hong Kong, territorio semi autonomo, è scosso da cinque mesi da manifestazioni di militanti che denunciano l’ingerenza esasperante di Pechino negli affari della città stato.