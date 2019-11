Imparare dai migliori: “Sinfonia por el Perú” incontra la Filarmonica di Vienna

Esprimere i sentimenti con uno strumento

Matías e Nicole sono due giovani musicisti di “Sinfonía por el Perú”, il progetto del tenore Juan Diego Flórez che offre educazione musicale gratuita ai ragazzi peruviani meno abbienti. L’Orchestra giovanile del progetto è stata invitata a Salisburgo per dei workshop molto speciali: in cattedra, l’Orchestra filarmonica di Vienna. Un’occasione unica, per Nicole, che confessa: “Quando i maestri di Vienna sono venuti a vedere le prove dell’orchestra ero nervosa, ma al tempo stesso avevo voglia di mostrare loro tutti i sentimenti che provo attraverso il mio strumento”.

Un’orchestra mentore di un’altra

Per Flórez “L’idea che un’orchestra possa fare da mentore a un’altra è così potente perché non solo l’orchestra sta educando e sta facendo da mentore a un’altra, ma anche perché il lavoro che svolgono individualmente con i ragazzi è davvero fantastico”.

Con questo straordinario programma di tutoraggio, Flórez porta la sua iniziativa sociale a un livello superiore. Dieci musicisti della Filarmonicahanno tenuto intensi seminari e masterclass con i giovani musicisti per trasmettere loro le conoscenze, i valori e le tradizioni dell’orchestra viennese.

Il direttore della Filarmonica Michael Bladerer precisa: “Come Filarmonica di Vienna siamo famosi per certe peculiarità. Non solo abbiamo strumenti speciali, abbiamo anche un nostro suono. Abbiamo le nostre idee sulla tradizione in termini di fraseggio, articolazione, intonazione e così via. E penso che sia davvero interessante che tutti questi giovani portino con sé qualcosa da quest’esperienza”.