Grecia, omicidio-Fýssas : il leader di Alba Dorata, Michaloliákos, alla sbarra

II partito neonazista greco Alba Dorata è da tempo in fase calante: la causa principale del crollo elettorale è il processo in corso, ormai da oltre quattro anni, per la morte di Pávlos Fýssas, rapper antifascista di 34 anni pugnalato da simpatizzanti di Alba Dorata il 13 settembre 2013 alla periferia di Atene.

Nikos Michaloliákos, 62 anni, fondatore e leader di Alba Dorata, questo mercoledi sarà chiamato – per la prima volta – a testimoniare.

Previste manifestazioni da parte delle organizzazioni di sinistra.