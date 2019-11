Catania, si conclude l’In-Store tour di Marracash presso il Centro Sicilia (VIDEO)

Si è concluso presso la Feltrinelli Village di Catania (Centro Sicilia) l’ Instore tour di Marracash, acclamato e (ben)tornato con il botto. Dovevano passare quattro anni da Status e tre anni da Santeria prima che Fabio tirasse fuori l’album capolavoro “Persona”, l’ennesima pietra miliare del rap italiano.

Un lavoro di quelli che non si vedevano da anni, che racchiude il perfetto mix di generi e umori, dove l’artista esegue una vera e propria psicoanalisi su sè stesso, sia quando c’è da farsi valere con un flow unico nel suo genere, sia per la qualità dei testi e l’originalità del linguaggio rap che ha sempre contraddistinto Marracash.

Il risultato non poteva essere altro che una vera e propria invasione della classifica Fimi, letteralmente cosparsa dai brani del rapper della Barona che andava giù in Sicilia in uno diesel, mica male. Da Greta Thumberg al Cristo Mantegna, da Trump a Putin al “facciamo il gioco dei sè”. Un album che va ascoltato dal primo all’ultimo brano, per avere una chiara composizione che l’artista ha voluto realizzare, attribuendo ad ogni traccia una parte del corpo, non risparmiando davvero nulla (vedi la traccia 10).

Marracash ha più volte affermato che la copertina del nuovo album è ispirata ad un film dal titolo Persona del 1966, diretto da Ingmar Bergman e contraddistinto dal susseguirsi di immagini in bianco e nero che, arricchite da sequenze surreali, rappresentano l’inconscio umano. Proprio da qui è nata l’idea del tema estetico che Marracash ha voluto dare al suo disco, come abbiamo anche visto nei diversi trailer dell’album, pubblicati prima del ritorno ufficiale nella scena.

Quella di Catania è stata l’ultima tappa dell’instore tour del rapper, dove si è visto un grande affollamento e partecipazione da parte di tutti i fan che da tempo aspettavano questo momento. Un successo che rende ancora una volta giustizia ad un artista, arrivato ormai nell’olimpo del rap italiano, dimostrando sempre e comunque un grande attaccamento al suo quartiere e ai suoi fan. Ecco il VIDEO dedicato all’ultima tappa dell’Instore di Marracash a Catania.