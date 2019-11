Hong Kong brucia ancora

La strada princiaple che porta al campus universitario di Hong Kong è stata bloccata dai manifestanti, impegnati in una battaglia contro la polizia che fa un largo uso di gas lacrimogeni. Non si fermano le proteste ad Hong Kong all’indomani dei violenti scontri che hanno nuovamente bloccato la città e in cui è rimasto gravemente ferito uno studente di 21 anni raggiunto da un proiettile vero usato dalla polizia.

“E’ la lotta di una generazione intera – spiega questo studente, occhi e viso nascosti dietro occhialini e passamontagna nero – E’ la battaglia che stabilirà se la nostra idea e il nostro stile di vita ideale avranno la meglio,se la Hong Kong che abbiamo preservato per tanto tempo debba rimanere cosi o no. Noi non permetteremo che cambi”.