Dare visibilita al proprio E-commerce

Oggi anche sui siti pubblicati da poco e soprattutto con i nuovi e-commerce che necessitano di maggior visibilità , Google ci da una mano a farli crescere…

Certo si richiede del lavoro intensivo ma ne vale la pena…

Uno dei metodi più facili e remunerativi è sicuramente lavorare sui servizi/social di Google. La scheda Di Google Business ha davvero grandi potenzialità ed è un servizio Gratuito che da visibilità e dunque localizzazione su Google map

Aprire una scheda su My business è molto semplice, basta accedere al pagina del servizio con un account Gmail e creare la scheda seguendo le indicazioni passo a passo.

Una volta aperta la scheda bisognerà popolarla con le info relative all’attività, logo e foto dia della struttura che dei prodotti o servizi offerti.

Google negli ultimi tempi ha reso più completo questo servizio, rafforzando l’efficacia della scheda dando la possibilità ai gestori di attività, di pubblicare dei post ai quali è possibile legare una “Call to Actions”, questi post molto efficaci in quanto compaiono nei risultati delle ricerche.

I post di Google My Business sono condivisibili sia dal computer che dai dispositivi mobili. L’icona di condivisione appare in alto a destra, sopra il post. Puoi condividere il contenuto su Facebook, Whatsapp (da mobile), Twitter, Google+ e inviare via Email.

Attenzione però che scadono dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione, vengono archiviati e non appaiono più nella scheda attività

E’ bene dunque rinnovarli e aggiornare i contenuti della scheda periodicamente.

Legate a questi post è infine possibile creare delle campagne sponsorizzate ma di questo ve ne parlerò in seguito