Giornata mondiale dei transgender: a che punto è l’Europa nel riconoscimento dei diritti

Non solo la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia: il 20 novembre in venti paesi del mondo si celebra anche il Transgender Day of Remembrance, la giornata in ricordo delle vittime dell’odio e del pregiudizio anti-transgender. La commemorazione, proposta per la prima volta nel 1998, dopo l’omicidio di Rita Hester, accoltellata a Boston in quanto trans, nel corso degli anni ha abbracciato più Paesi.

Ma oggi qual è la situazione dei cittadini transgender in Europa? Guardando al mosaico dei Paesi europei, le differenze tra stato a stato nel riconoscimento e nella difesa dei diritti delle persone trans non sono poche. Un po’ di numeri diffusi dall’associazione TGEU, Transgender in Europe, nel suo rapporto del 2019 aiutano a fare un po’ di chiarezza.

Il riconoscimento dell’identità transgender

Ad oggi soltanto Cipro tra i 28 paesi membri dell’Unione non riconosce legalmente il cambio di sesso delle persone transgender. In poche parole, se vivi in quest’isola non ti è possibile chiedere di modificare il nome e il sesso della tua persona sui documenti, anche se ti sei sottoposto a un intervento chirurgico per cambiare il tuo genere sessuale. Anche Albania, Kosovo e Macedonia del nord – che chiedono di entrare nell’Unione – non riconoscono legalmente il cambio di sesso.