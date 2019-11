Russia, perché negli ultimi vent’anni l’estrema destra ha ucciso quattro volte più che in Europa

Se globalmente, per il quarto anno consecutivo, si riducono i morti provocati dal terrorismo, in Europa occidentale, in Oceania e Nord America il numero di attacchi motivati da ideologie di estrema destra è cresciuto del 320% dal 2014. Lo rivela l’annuale Global Terrorism Index dell’Institute for Economics and Peace.

Non considerando gli episodi che hanno provocato vittime nel 2019, come l’attentato di Halle, in Germania, nel 2018 il numero di attacchi mortali legati ad estremisti di destra in Europa occidentale si è livellato con quello russo, dove il problema è storicamente ben più grave.

Forse non tutti sanno che nella terra di Putin, negli ultimi 20 anni, ci sono stati 486 attacchi mortali legati al mondo del nazionalismo e dell’estremismo di destra: più del quadruplo di quelli occorsi parte ovest del nostro continente (109) e negli Stati Uniti (113).

Nel periodo 2000-2017, in Russia il tasso di violenza per milione di abitanti è stato sette volte maggiore che dalle nostre parti. Perfino più di Germania (x4) e Svezia (x2), gli stati in Europa che hanno conosciuto più attacchi violenti mortali ad opera di fanatici di estrema destra.

Questi numeri emergono non tanto dal Global Terrorism Index quanto da una ricerca di Jacob Aasland Ravndal e Johannes Due Enstad, del Centro di Ricerca sull’Estremismo dell’Università di Oslo. I due studiosi hanno preso in considerazione i soli attacchi che hanno provocato vittime per ovviare al problema delle diverse categorizzazioni transnazionali e alla mancanza di dati circa ferimenti o crimini d’odio non letali.

Perchè in Russia l’estremismo di destra ha ucciso più che in Europa?

Come si spiega questa scia di sangue legata alla sub-cultura del nazionalismo etnico, razziale e culturale? Secondo Enstad, è dovuta ad una combinazione dei seguenti fattori: