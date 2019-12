Terremoto Albania, concluse le ricerche, bilancio ufficiale: 51 vittime

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Primo Ministro albanese Edi Rama. Concluse le ricerche di sopravvissuti tra le macerie del terremoto. Il bilancio ufficiale conta 51 vittime, 24 a Durazzo, 26 a Thumana, una a Tirana, una ragazza di 20 nni colpita da alcuni mattoni caduti da un palazzo durante le scosse. Oltre 40 i ricoverati negli ospedali.

“La maggior parte delle persone è andata via e gli edifici rimasti in piedi sono vuoti – dice una residente di Durazzo – Alcuni vanno verso Tirana, altri verso il Kosovo verso il quale sono partiti sette autobus. Io provo a vendere frutta e verdura del mio orto, almeno riesco a guadagnare qualcosa per la mia famiglia, la mia casa è andata distrutta”

Quello di martedì è stato il terremoto con più vittime in Albanià. Il precedente è del1979 quando un sisma uccise 40 persone.

Intanto si è dimessa la sindaca di Durazzo, Valbona Sako, a causa di una gaffe commessa in diretta tv dove, parlando del bilancio dei morti che poteva essere maggiore, ha detto: “Riteniamoci soddisfatti anche di 50 vittime”. Parole che hanno indignato l’opinione pubblica albanese e costretto la prima cittadina a dimettersi.