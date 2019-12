Alphabet Google, lasciano i fondatori Page e Brin

“Se l’azienda fosse una persona, oggi, nel 2019, sarebbe un giovane adulto di 21 anni”. Sono queste le parole dei due fondatori del noto motore di ricerca, Google, controllato dalla Holding Alphabet e che da oggi ha un nuovo manager alla guida: Sundar Pichai, già Amministratore delegato di Google, per oltre quattro anni, che manterrà il suo ruolo e diventerà anche Ad di Alphabet.

“Non siamo mai stati quelli aggrappati a ruoli dirigenziali quando pensiamo che ci sia un modo migliore per gestire l’azienda. E Alphabet e Google non hanno più bisogno di due amministratori delegati e di un presidente”. Non verrà, invece, ricoperto il ruolo di presidente. page e brin lo hanno annunciato in una lettera congiunta tramite blog su Google.