Minsk: Ucraina-Russia, nessun accordo sullo scambio di prigionieri

Nulla di fatto: non ha prodotto i risultati sperati l’incontro tra rappresentanti di Ucraina, Russia e ribelli separatisti, avvenuto nella capitale bielorussa Minsk.

Obiettivo era quello di discutere le condizioni relative ad uno scambio di prigionieri, in seguito all’accordo provvisorio raggiunto a Parigi, la scorsa settimana.

“Le parti in causa hanno compiuto notevoli sforzi per favorire la liberazione e lo scambio degli arrestati a causa del conflitto entro la fine dell’anno – dice Martin Sajdik, Rappresentante speciale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) – e hanno fatto seguito a quanto deciso nel vertice in Normandia su questo tema: ciononostante, sono ancora necessari alcuni passi per essere all’altezza di queste aspettative”.