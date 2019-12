L’Ungheria oggi, 30 anni dopo la fine del comunismo

Il Ministro degli Esteri ungherese, con l’omologo austriaco, smantella i resti della cortina di ferro al confine.

Correva l’anno 1989, pieno di eventi simili, sebbene il passaggio dal comunismo alla democrazia fosse in gran parte deciso “dietro le quinte”.

Una di queste decisioni fu presa in Unione Sovietica, riguardo alle clausole segrete del patto di Varsavia, che in pratica costringevano l’Unione Sovietica ad aiutare i regimi comunisti in altri Paesi.