Croazia al voto per eleggere il nuovo (o la stessa) presidente

Urne aperte in Croazia, dove fino alle 18 si vota per le elezioni presidenziali. Si tratta di un test vero e proprio per il governo, a pochi giorni dall’assunzione della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Gli exit poll verranno resi noti subito dopo la chiusura dei seggi, mentre per i primi risultati bisognerà aspettare almeno un’ora.

Chi sono i principali candidati

Undici candidati in lizza, con la grande favorita a mantenere la poltrona, la presidente uscente, Kolinda Grabar-Kitarović. La leader dei conservatori – che flirta sempre più con l’estrema destra e allo stesso tempo si definisce una presidente “popolare” – è incappata in qualche gaffe di troppo durante la campagna elettorale.

Ma, se anche dovessero essere confermati i pronostici, è difficile che la Grabar-Kitarović ottenga il 50% dei voti più uno al primo turno. Quello che si prospetta è quindi un ballottaggio il prossimo 5 gennaio e, il possibile sfidante dovrebbe essere uno tra l’ex premier socialdemocratico Zoran Milanović, sostenuto dall’opposizione liberale e l’ex cantante pop-folk e “patriota”, come lui stesso si definisce, Miroslav Škoro. Quest’ultimo, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe “rubare” voti di destra alla presidente.

Sono 3,8 milioni gli aventi diritto, chiamati oggi a scegliere per la settima volta dalla dichiarazione d’indipendenza del 1991 il loro capo di Stato.