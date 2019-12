2019, l’ultima eclissi (solare)

Col naso all’insù ad ammirare il sole, è l’ultima eclissi del 2019, eclissi solare. C’è stata questa notte, quando in Europa era l’alba di Santo Stefano, intorno alle quattro e quaranta.

Non visibile nel vecchio continente, dove il sole sorge molto più tardi, l’eclissi si è vista chiaramente dall’Australia all’India passando per le Filippine, Singapore e soprattutto penisola arabica: è qui che si sono recati gli appassionati del genere per osservarla meglio.

Coperto il 97 per cento del sole. Intorno alla luna è restato un anello luminoso, eclissi anulare, la chiamano gli esperti.

Prossimo appuntamento con un’eclissi solare sarà il 21 giugno 2020 ma anche la prossima volta il fenomeno non sarà visibile dall’Europa.