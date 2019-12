Libia: tra caos e diplomazie al lavoro per il cessate il fuoco

Anche l’Italia, che sembrava scomparsa sul fronte diplomatico, si è rimessa in moto. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, dopo un colloquio con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, ha sentito il suo collega russo Sergei Lavrov. Il tentativo è quello di raggiungere rapidamente un consenso per un cessate-il-fuoco che blocchi l’assalto militare del generale Khalifa Haftar alla regione di Tripoli. Proprio nei giorni scorsi, durante la visita in Libano, Di Maio aveva sottolineato che in Libia è in atto una guerra per procura, con un forte rischio per la presenza di “cellule terroristiche”.

Intanto nel Paese anche nel giorno di Natale non si fermano gli scontri e gli attacchi. Quattro civili sono rimasti uccisi da un razzo caduto vicino a un mercato a Tajura, nella periferia est della capitale libica Tripoli. Il governo di unità nazionale, riconosciuto dall’Onu, ha accusato le forze del maresciallo Khalifa Haftar di aver bombardato la zona.