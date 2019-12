Netanyahu costretto a sospendere un comizio per un allarme aereo

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dovuto abbandonare il palco di un comizio elettorale quando sono scattate le sirene di allarme per un attacco missilistico dalla Striscia di Gaza nella notte. Netanyahu si trovava nella cittadina meridionale di Ashkelon, poco distante da Gaza. Un razzo palestinese era stato effettivamente lanciato ma è anche stato intercettato dal sistema di difesa missilistica israeliana Iron Dome.

È la seconda volta

La reazione dell’aviazione di Tel Aviv

Intanto, in successione l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari nella Striscia di Gaza. Secondo fonti palestinesi è stata centrata una postazione di Hamas nel Nord della Striscia.

Un’occasione per lo sfidante

Gideon Saar, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni di giovedì, ha chiesto in una dichiarazione su Twitter un “”ampio consenso nazionale per lo smantellamento delle infrastrutture militari” dei gruppi militanti palestinesi Hamas e la Jihad islamica. Ex aiutante ed ex ministro del governo Netanyahu, Saar è stato a lungo considerato una stella nascente nel Likud e un potenziale futuro erede. Mentre altri attendono pazientemente che Netanyahu si dimetta autonomamente, Saar è l’unico che ha osato affrontarlo a testa alta. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia in tre casi diversi in cui avrebbe barattato favori in cambio di doni e di un favorevole sostegno mediatico.