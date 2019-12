Kazakistan: aereo precipita subito dopo il decollo, almeno 12 morti

Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di almeno 15 morti, ma in seguito il ministero dell’Interno ha fatto sapere che il bilancio ufficiale al momento è di almeno 12 morti, mentre 49 feriti sono stati ricoverati in ospedale.

L’aereo della Bek Air ha perso quota intorno alle 7.20 locali (l’1.20 in Italia): avrebbe urtato una strutura di cemento per poi finire contro un edificio a due piani. In un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell’aeroporto si legge che non c’è stato alcun incendio e che le operazioni di soccorso hanno impegnato circa mille persone.

Nei filmati ripresi dai telefonini si è vista bene una parte della fusoliera anteriore dell’aereo danneggiata al decollo. L’aereo, un Fokker-100 di medie dimensioni in servizio da 23 anni, stava volando verso Nur-Sultan, la capitale del paese precedentemente conosciuta come Astana. Era stato sottoposto a revisione per l’ultima volta lo scorso maggio.

Tutti i voli di Bek Air e Fokker-100 in Kazakistan sono stati sospesi in attesa delle indagini sull’incidente, hanno affermato le autorità del paese. Lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Nur-Sultan per un guasto al carrello.

Il Kazakistan non è nuovo a questo tipo di incidenti. Nel 2009 tutte le compagnie aeree del Paese – con l’eccezione del vettore di bandiera Air Astana – erano state interdette dall’operare nell’Unione Europea perché non rispettavano gli standard di sicurezza internazionali. Il divieto è stato revocato solo nel 2016.