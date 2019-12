Valanga sulla pista in Val Senales: morte una donna e due bambine

Dramma su una pista da sci in Val Senales, in Trentino Alto Adige. Una valanga ha travolto e ucciso tre persone, una donna e la figlia di sette anni e un’altra bambina sua coetanea. Altre due sciatori, un uomo e il figlio di 11 anni, sono rimasti feriti. Tutte le vittime sono di nazionalità tedesca e facevano parte di una comitiva.

Poco dopo mezzogiorno, la valanga di grandi dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta la pista Teufelsegg – la più lunga del ghiacciaio della Val Senales, alta fino a oltre 3000 metri – su cui si è abbattuta coinvolgendo diversi sciatori. Sono intervenuti circa 70 soccorritori, tra Soccorso alpino, Guardia di finanza e Carabinieri, e tre elicotteri. Una delle due bambine, estratta dalla neve, è stata rianimata sul posto e poi trasportata in elicottero in ospedale a Trento dove, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.