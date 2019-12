3 morti per una sparatoria in una chiesa del Texas

La sparatoria avvenuta in una chiesa di White Settlement, in Texas (USA), ha prodotto 3 morti incluso l’uomo che ha aperto il fuoco. Lo riferiscono fonti della polizia, secondo le quale è morta anche la persona ferita che era stata trasportata in ospedale. Le indagini intanto proseguono e resta da accertare il motivo che ha spinto l’aggressore ad aprire il fuoco. Nella chiesa erano presenti guardie armate private. Le immagini mostrano i fedeli cercare riparo mentre l’uomo ha sfoderato un fucile col quale ha iniziato a fare fuoco e viene abbattuto dalle guardie.

La scena passata sui social