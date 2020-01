Australia: militari e navi da guerra contro gli incendi

Intere aree del Nuovo Galles del Sud sono andate bruciate: 5 milioni di ettari di terreno in fumo. Cresce il numero delle vittime per gli incendi che stanno devastando l’Australia: 7 i morti da lunedî, 15 in totale secondo l’agenzia Ap. Più di 100 incendi attivi si contano nella giornata di mercoledì. Impiegati uomini e mezzi militari per i soccorsi. E anche se le temperature danno un po’ di tregua nelle prime ore del 2020, da sabato è prevista una nuova impennata sopra i 40 gradi.

L’Australia ricorre ai militari

L’Australia ha dovuto impiegare anche i militari e le navi da guerra per portare i soccorsi alle zone colpite. Molti cittadini hanno lasciato le loro case per scappare verso il mare e stanno lasciando le zonee incendiate a bordo delle navi, dato che le fiamme hanno spazzato via molte strade. A Malacoota 4mila residenti sono scappati sulla spiaggia. I club di surf sono stati trasformati in aree di evacuazione.