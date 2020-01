Aereo ucraino: secondo gli Usa sarebbe stato abbattuto per sbaglio da un missile iraniano

Le 176 persone a bordo del Boeing della Ukraine Airlines, che si è schiantato mercoledì a Teheran, sono morte per sbaglio. Secondo l’intelligence americana, l’aereo – decollato dall’aeroporto della Capitale iraniana e diretto a Kiev – sarebbe stato abbattuto da un missile iraniano di fabbricazione russa, noto come Gauntlet presso la Nato.

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane’s flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu

— The New York Times (@nytimes) January 9, 2020