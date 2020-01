Il ricordo di Bettino Craxi a 20 anni dalla sua scomparsa

Oltre mille persone al cimitero cattolico di Hammamet, in Tunisia, per ricordare Bettino Craxi.

A vent’anni dalla sua scomparsa, alla cerimonia di commemorazione dell’ex leader del Psi hanno partecipato parlamentari, giornalisti, uomini di cultura.

“Sono venuti in mille, come per Garibaldi – ha dichiarato la figlia Stefania – L’assenza della maggiori cariche dello Stato è vergognosa. Un incontro con Mattarella? Non sono io a decidere, ma credo che il presidente saprà trovare le forme giuste”.

Applausi anche per Anna, vedova del leader socialista, e per il figlio Bobo.

I familiari hanno reso omaggio alla tomba deponendo una corona di garofani rossi della Fondazione Craxi, mentre un cantante ha intonato l’Ave Maria di Schubert.

Presenti molti vecchi esponenti della vecchia guardia socialista come Claudio Martelli, Ugo Intini, il senatore Riccardo Nencini, i parlamentari di Forza Italia Alessandro Cattaneo e Simone Baldelli, ma anche il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori.