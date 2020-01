Centenario Fellini, Gambettola si prepara alla celebrazione

A Casa Fellini si apre il centenario felliniano Eventi a Cesena

Gambettola è pronta a celebrare il Centenario della nascita di Federico Fellini, il più importante regista cinematografico del Novecento, uno dei più grandi artisti che con le sue opere ha influenzato l’immaginario collettivo internazionale. “Il Bosco Felliniano. Gambettola e Federico Fellini nel 2020” è il ricco programma delle iniziative che il Comune – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con tutte le associazioni culturali del territorio, ha realizzato per rendere omaggio a Federico Fellini che con Gambettola ha un legame speciale. Gambettola è infatti il luogo dove Fellini ha trascorso la propria infanzia, insieme ai nonni, dove ha iniziato a giocare, immaginare, sognare, a contatto con la campagna, il paesaggio e le tradizioni tipiche della Romagna dei primi anni del Novecento. La casa dei nonni, la casa dell’infanzia, detta Casa Fellini, è ancora oggi esistente, vivida testimonianza del legame indelebile tra la città e il regista.

Proprio a Casa Fellini lunedì 20 gennaio, giorno della nascita di Federico Fellini, alle ore 21,00 si terrà l’apertura ufficiale dell’anno felliniano con l’iniziativa promossa da Gruppo Culturale Prospettive “AsaNisiMasa. Il Risveglio, magia di fuoco, immagini e suoni nella notte”. Tra proiezioni, musica e narrazioni si “accenderà” la casa dei nonni, a rappresentare un nuovo inizio e festeggiare con tutta la comunità i 100 anni del regista.

Sempre lunedì 20 gennaio il paese di Gambettola si illuminerà a festa: in serata si accenderanno, per l’ultima volta dopo le festività natalizie, le luminarie del Bosco d’Incanto nel centro storico, allestite dall’associazione Nonsoloruggine. Un’ accensione per rendere omaggio al compleanno del regista.

Il programma delle iniziative del Comune di Gambettola è stato approvato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e rientra nel programma nazionale del Centenario promosso dal Comitato promotore di “Federico Fellini 100” che promuove tutte le attività dedicate al grande regista nel 2020 non solo in Italia ma in tutto il mondo.