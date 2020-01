Le prima dichiarazioni di Harry dopo il divorzio dalla “Royal Family”

La vincenda che vede protagonisti il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle ha fatto il giro del mondo. I due, infatti, hanno deciso di “divorziare” dalla Royal Family e di allontanarsi per sempre da Buckingham Palace.

I due hanno dichiarato di volersi trasferire per buona parte dell’anno in Canada (pur facendo ritorno di tanto in tanto in Inghilterra) insieme al piccolo Archie. Inoltre hanno dichiarato di voler rinunciare ai loro titoli regali, pur supportando la corona.

Fino ad ora non erano arrivate comunicazioni ufficiali (a parte quella del “divorzio” da parte del Principe Harry e della moglie Meghan).

Ieri sera, però, mentre Harry presenziava alla cena dei membri della Sentebale (una organizzazione di beneficenza impegnata nella lotta contro l’HIV), il principe ha rotto ufficialmente il silenzio.

Il Principe Harry ha spiegato che la decisione non è stata presa con leggerezza. Inoltre ha dichiarato che lui e sua moglie avevano proposto alla Corona di continuare a servire casa Windsor e il Commonwealth, rinunciando al beneficio dei fondi pubblici. Proposta che la Regina ha declinato.

Durante la cena, il Duca di Sussex ha dichiarato: “Posso solo immaginare cosa abbiate letto e sentito nelle ultime settimane, quindi vorrei che voi sentiste la verità da me, per quanto possibile. Non ho preso questa decisione con leggerezza, non c’era altra opzione. Quello che voglio chiarire è che non ce ne stiamo andando: volevamo continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza fondi pubblici. Sfortunatamente questo non è stato possibile”.

Infine il Principe ha chiarito quali siano i rapporti ora con la sua famiglia, senza entrare però troppo nei dettagli: “Ho fatto fare alla mia famiglia un passo indietro rispetto a tutto ciò che conosco e ho sempre conosciuto, per fare un passo avanti verso quella che spero sia una vita più tranquilla. Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna, la mia comandante in Capo”.