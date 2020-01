Coppa Italia, tutto pronto per Napoli – Lazio: solo 15mila spettatori previsti al San Paolo

Un San Paolo a festa? No. Lo stadio che ospiterà stasera Napoli-Lazio sarà per pochi intimi. Tornano i gruppi organizzati, ma gli spalti saranno comunque semivuoti. Attesi poco più di 15mila spettatori, un dato leggermente superiore all’altro match di coppa tra gli azzurri e il Perugia di una settimana fa. Eppure è una partita di cartello tra due grandi squadre. Il Napoli, in difficoltà in campionato, cerca riscatto in Coppa Italia per andare avanti e provare a salvare una stagione. Lo farà con pochi tifosi.