Mattarella, completata la missione di “business oriented” in Qatar

Con un colloquio con l’emiro Tamim bin Hamad al-Thani è iniziata la visita ufficiale in Qatar del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di una missione “business oriented” a sostegno del “sistema Italia” come confermano le ottime relazioni economiche tra Qatar e Italia. Non a caso dopo le discussioni politiche l’emiro ha invitato a colazione anche gli amministratori delegati delle principali aziende italiane. Ci saranno circa una decina di amministratori delegati, come i responsabili di Leonardo, Fincantieri, Eni, Saipem e Cassa depositi e prestiti, solo per citarne alcuni.

Di prima mattina il capo dello Stato ha anche visitato il modernissimo museo nazionale del Qatar.