Coronavirus, primo caso negli USA: riunione d’urgenza all’Oms di Ginevra

Con il capodanno cinese in arrivo il 25 gennaio, i viaggi da e per la Cina si moltiplicano, con cinquemila passeggeri previsti in arrivo negli Usa solo da Wuhan.

La World Health Organization (l’Oms)ha convocato una riunione per mercoledì 22 gennaio, per decidere se dichiarare o meno un’emergenza sanitaria internazionale.

Basso rischio in Europa

Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), il rischio dell’arrivo del virus in Europa è basso. Tutti i casi che sono stati diagnosticati fuori da Wuhan sono relativi a persone che avevano viaggiato nella città cinese, dove sono in corso attività e misure ulteriori di igiene e pulizia ambientale.

Controlli a Roma Fiumicino

Pur essendo basse, le probabilità di arrivo del virus nell’Unione europea possono ora aumentare con le imminenti celebrazioni del Capodanno cinese, previste tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, per via dell’aumento dei viaggi da e per la Cina. In Europa sono tre gli aeroporti che hanno voli diretti con Wuhan, tra cui Roma Fiumicino, che ha cominciato i controlli come gli scali americani.

Il ceppo Sars

Un esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino, Zhong Nanshan, ha confermato che il virus è trasmissibile da persona a persona, probabilmente originato da animali infetti in un mercato del pesce a Wuhan. È simile alla Sars, che tra 2002 e 2003 causò 650 morti in Cina e a Hong Kong.

I sintomi

Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto «sforzi decisi» contro la diffusione del coronavirus. I sintomi della malattia sono tipicamente respiratori: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola e affaticamento polmonare.

L’invito a non andare in Cina

Il ministero della Salute italiano invita a non andare in Cina e, nel caso, raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale due settimane prima del viaggio, evitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi.