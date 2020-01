Per contrastare il rallentamento “dobbiamo avere politiche di bilancio che rafforzano la crescita in Ue, e questo verrà dal Green Deal e dalle nuove regole di bilancio che faciliteranno gli investimenti”: lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, in un’intervista a Bloomberg tv a Davos. “Non c’è niente che ci faccia prevedere una recessione, ma c’è un rallentamento della crescita, specialmente per la manifattura molto debole”, ha detto il commissario.