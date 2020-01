Quarta passeggiata spaziale per Luca Parmitano

Quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond, che trasmettiamo in diretta streaming con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) sul canale ANSA Scienza e Tecnica a partire dalle 12,15.

I preparativi della passeggiata spaziale, che durerà oltre sei ore, sono cominciati questa mattina alle 8,00 italiane e l’uscita dei due astronauti è prevista per le 12,50.

Ancora una volta l’astronauta Luca Parmitano, dell’Esa e il collega Andrew Morgan, della Nasa, usciranno dalla Stazione Spaziale per completare l’installazione della nuova pompa di raffreddamento del cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectometer), il gigantesco strumento installato all’esterno della stazione orbitale che setaccia i raggi cosmici in cerca di particelle mai viste.

Contrariamente a quanto è avvenuto nelle prime tre uscite, questa volta AstroLuca non sarà il leader dell’attività extra-veicolare: sarà Morgan a guidare, riconoscibile per le fasce rosse su maniche e pantaloni della tuta. Come le altre volte, invece, la nuova passeggiata spaziale sarà acrobatica perché Luca Parmitano raggiungerà lo strumento Ams grazie al braccio robotico della stazione orbitale, il Canadarm, al quale sarà ancorato soltanto con i piedi.