Washington, Trump è il primo Presidente a partecipare ad una marcia anti-aborto

“I giovani sono al centro della ‘Marcia per la vita’ ed è la vostra generazione che sta facendo dell’America una nazione pro-famiglia, pro-vita”. Così Donald Trump si è rivolto ai partecipanti alla ‘Marcia per la vita’ a Washington dicendosi “profondamernte onorato” di essere “il primo presidente della storia” a prendere parte alle manifestazioneche ogni anno riunisce i gruppi anti aborto in occasione dell’anniversario con cui nel 1973 la Corte Suprema ha legalizzato l’interruzione di gravidanza.

“In materia di aborto, i Democratici hanno abbracciato le posizioni più radicali ed estreme”, ha aggiunto Trump, per il quale “oggi, milioni di donne straordinarie in tutti gli Stati Uniti stanno usando il loro potere di voto per lottare per il loro primo Diritto riconosciuto dalla Dichiarazione di Indipendenza – il Diritto alla vita!”. Trump si è quindi rivolto alle mamme presenti, definendole “eroi”.