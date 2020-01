Domenica di elezioni regionali, in Emilia-Romagna e Calabria: urne aperte dalle 7 alle 23 per rinnovare i due consigli regionali e i due nuovi Governatori. Al voto sono chiamati quasi 5,5 milioni di elettori. In Emilia Romagna votano 3,5 milioni di cittadini (più esattamente gli aventi diritto al voto sono 3.508.332, di cui 1.704.295 uomini e 1.804.037 donne) e saranno allestite oltre 4.520 sezioni nei 328 comuni della Regione. In Calabria ci sono complessivamente 1.959.050 di elettori.

Le rilevazioni sull’ affluenza alle urne sono previste alle 12, alle 19 e a chiusura seggi alle 23. Subito dopo inizierà senza soluzione di continuità lo scrutinio e in nottata è atteso il verdetto sui nuovi Governatori.

Affluenza alle 12 in crescita

Sembra decisamente in aumento l’affluenza alle ore 12. Secondo dati ancora parziali in Emilia Romagna va oltre il 23% per cento (dati di 200 Comuni su 328). Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 10,88%.

Cresce anche, seppure molto meno, l’affluenza in Calabria: In 272 Comuni su 404 l’affluenza è stata del 109,04%, quasi due punti in più rispetto all’8,4% delle scorse elezioni regionali.